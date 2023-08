Brasília

Deputados da CPI dos Atos Democráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal querem comparar os depoimentos prestados por integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal com investigações feitas pela PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre possível omissão nos ataques de 8 de Janeiro.

A intenção é cruzar as informações e eventualmente encaminhar processos por falso testemunho, afirma o presidente da CPI, o deputado distrital Chico Vigilante (PT).

Golpistas invadem Palácio do Planalto nos ataques a prédios públicos de 8 de janeiro - Gabriela Biló /Folhapress

Para ele, os atos de 8 de janeiro não foram obra do acaso. "Foi completamente planejado", diz. "Boa parte da cúpula tinha ou entrado de férias ou adoecido. Eles jogaram a responsabilidade toda em cima de um major, disseram que tinha 600 homens para o major Flávio [Silvestre] comandar, e no dia ele se viu com 178 cadetes, sem o treinamento necessário."

Chico Vigilante defende que a cúpula seja punida de maneira exemplar. "Até porque aqui é a capital da República, é o lugar mais sensível que existe", acrescentou.

Ele diz que a operação abriu novas frentes para a CPI. "Nós vamos comparar o que eles falaram, os depoimentos que já foram prestados por eles com as investigações feitas pelo Ministério Público e com os depoimentos prestados por eles na Polícia Federal. A partir disso, se tiverem mentido, poderão ser processados."

O deputado distrital Fábio Felix (PSOL), também membro da CPI, avalia que as investigações mudam a comissão de patamar. "A CPI já tinha mapeado a sequência de erros na operação. Mas agora a denúncia da PGR traz a motivação e o vínculo da cúpula da PM com a tese golpista", afirma. "Isso é preocupante, porque traz indícios de contaminação da gestão da institucional da Policia."