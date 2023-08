O deputado estadual bolsonarista Lucas Bove (PL) apresentou projeto de lei que, se sancionado pelo Governo de São Paulo, passará a cobrar mensalidade dos alunos de universidades públicas do estado. Nesse caso, o valor será fixado pelas instituições de ensino.

Fachada da Faculdade de Direito da USP em São Paulo - Danilo Verpa - 8.ago.2019/Folhapress

Segundo Bove, a parcela deverá ser aplicada de acordo com o perfil socioeconômico dos estudantes.

Assim, haverá um escalonamento: estudantes com renda familiar mensal per capita de mais de dez salários mínimos pagariam a mensalidade de forma integral, enquanto os com renda mensal per capital de quatro salários mínimos ou menos estariam isentos.

A arrecadação deverá ser revertida às escolas superiores. "[A proposta] almeja tão somente assegurar maior equidade e justiça entre aqueles que podem contribuir com o ensino que receberão e aqueles que não o podem", disse Bove.