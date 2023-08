São Paulo

O deputado estadual Ricardo Madalena (PL) está perto de conseguir o apoio da bancada do PT, que reúne 19 deputados na Assembleia Legislativa de SP, para a disputa pelo cargo de conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado).

O apoio deve compensar o fato de o parlamentar não ter respaldo da direção de seu próprio partido, que defende o apoio ao deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) para a vaga a ser aberta em setembro. A indicação caberá à Assembleia.

Deputado estadual Ricardo Madalena, do PL, cogitado para vaga no TCE - Arquivo pessoal

Bertaiolli é visto também como o candidato que tem apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Aplicar uma derrota ao Palácio dos Bandeirantes seria, assim, um dos objetivos do PT, até porque Madalena não é a da ala bolsonarista do PL.

Durante a gestão Tarcísio, serão indicados quatro conselheiros ao TCE. Também disputa a vaga o advogado Maxwell Vieira, que conta com apoio declarado do ministro do STF André Mendonça.