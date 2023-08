Brasília

Em um aceno do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo Lula, dois integrantes do seu governo participaram da posse do ministro Cristiano Zanin no STF (Supremo Tribunal Federal).

Estiveram no evento o chefe do escritório do governo de São Paulo em Brasília, Vicente Santini, e o secretário de Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, que foi o representante oficial do governador na solenidade.

Por tradição, o governador do estado do novo ministro (no caso, Tarcísio) costuma estar presente à posse. Por causa da operação policial em Guarujá, no entanto, ele não viajou a Brasília.

Plenário do STF durante a posse de Cristiano Zanin - Pedro Ladeira/Folhapress

A primeira fileira de ministro foi destinada a alguns dos ministros mais poderosos da Esplanada, como Rui Costa (Casa Civil) e Fernando Haddad (Fazenda) —que ficou apenas alguns minutos na cerimônia.

Os ministros Esther Dweck (Gestão) e Luiz Marinho (Trabalho) chegaram pouco antes de a presidente do STF, Rosa Weber, empossar o novo ministro.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se atrasou e só chegou depois da posse.