A posse do advogado Cristiano Zanin como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) na quinta-feira (3) deverá ter uma presença inédita de embaixadores no plenário da corte, em Brasília.

O advogado Cristiano Zanin, que toma posse como ministro do STF nesta quinta (3) - Pedro França/Agência Senado

Confirmaram presença cerca de 30 representantes internacionais de todos os continentes, incluindo os embaixadores dos cinco países com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU (EUA, Reino Unido, França, Rússia e China). Também foram chamados diplomatas dos demais países dos Brics, do G7 e do Mercosul.

Eles ficarão sentados em uma seção reservada do plenário. Segundo aliados do futuro ministro, o comparecimento sinaliza prestígio a ele, ao STF e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estará presente à cerimônia.