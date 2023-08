Ex-secretário nacional de Assuntos Jurídicos durante os governos anteriores de Lula (PT), o advogado Beto Vasconcelos passou a integrar a bolsa de apostas para a próxima vaga do STF, a ser aberta em setembro com a aposentadoria de Rosa Weber.

Beto Vasconcelos cotado para assumir cadeira no STF - Marcus Leoni - 15.ago.2018/Folhapress

Defensores de seu nome no governo e no Judiciário citam o perfil técnico e discreto como vantagem. Outros nomes cotados são do ministro da Justiça, Flávio Dino, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do advogado-geral da União, Jorge Messias, e do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas.

Lula, no entanto, também tem dado indicações de que poderá escolher uma mulher para a vaga.