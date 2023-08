A chefia do Ministério Público da Itália recebeu nesta segunda-feira (21) da polícia do país europeu as imagens que mostram o entrevero ocorrido entre um grupo de turistas brasileiros e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, no mês passado. Moraes afirma que ele e sua família foram agredidos na ocasião.

O ministro do STF Alexandre de Moraes, durante participação em um fórum sobre inteligência artificial - Zanone Fraissat/Folhapress

Esta é a última etapa antes do envio das imagens ao Brasil. A transferência do material para o Ministério Público italiano foi feita a pedido da Eurojust, agência criminal europeia, após gestão do procurador-geral da República, Augusto Aras.

O envio das imagens ocorreu apesar de o Brasil ainda não ter aprovado os trâmites para cooperação com a Eurojust, o que poderia dar agilidade ao trâmite. O protocolo ainda está sob análise do Itamaraty.