A redução de 0,50 ponto percentual da taxa Selic na última reunião do Banco Central, maior do que a maioria dos analistas esperava, não arrefeceu a pressão pela saída do presidente Roberto Campos Neto do cargo.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante coletiva de imprensa na sede da instituição - Pedro Ladeira/Folhapress

Um abaixo-assinado online criado na plataforma Change recebeu 240 adesões na quinta-feira (3), dia seguinte ao anúncio, e mais 126 na sexta (4). Já são agora quase 60 mil manifestações na petição, iniciada em 23 de junho por André Teixeira Jacobina, criador de um canal no YouTube pró-governo Lula (PT).

O abaixo-assinado recebeu apoio público de figuras petistas, incluindo a presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Ao site do PT, o deputado federal Lindbergh Farias (RJ) afirmou que a queda de meio ponto percentual é insuficiente e defendeu que a pressão seja intensificada.