O relator da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), Danilo Forte (União-CE), acertou com a ministra Simone Tebet (Planejamento) a criação de uma rubrica no texto para criar núcleos de atendimento às crianças com deficiência no Orçamento.

Deputado federal Danilo Forte (União-CE), relator da LDO, em entrevista à Folha - Pedro Ladeira/Folhapress

Com isso, os parlamentares poderiam destinar recursos diretamente para essa ação. A intenção é seguir o modelo de Irauçuba, no Ceará, onde foram adotados centros multidisciplinares para atender essas crianças.

Forte pretende começar a discutir a LDO mais detidamente agora em setembro, na esteira da aprovação do arcabouço fiscal.