Brasília

A resolução que oficializou a aliança do PT com Guilherme Boulos para a disputa à Prefeitura de São Paulo em 2024 inclui uma emenda que prevê que o nome a ser indicado pelos petistas para vice do deputado do PSOL seja preferencialmente feminino.

A possibilidade, no entanto, ainda vai ser debatida na base partidária, que dará a palavra final.

PT formaliza apoio a Guilherme Boulos para disputa à Prefeitura de São Paulo em 2024 - Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Inicialmente, o texto somente trazia que a candidatura deveria ser de um quadro do PT com histórico de construção partidária e com notório reconhecimento da militância petista.

Alguns delegados, no entanto, decidiram incluir a referência a que a candidatura seja preferencialmente feminina.