O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), iniciou nesta terça-feira (22) uma série de encontros com prefeitos para defender o que seriam os benefícios previstos em seu projeto de privatização da Sabesp.

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante reunião em Brasília - Pedro Ladeira-9.jan.2023/Folhapress

Entre as vantagens mencionadas pelo governador aos prefeitos estão a antecipação da universalização do saneamento no estado para 2029, quatro anos antes do prazo previsto no marco do saneamento, e a redução das tarifas cobradas dos usuários.

O primeiro encontro aconteceu com representantes de municípios da região metropolitana de São Paulo e do Vale do Paraíba. Tarcísio pretende privatizar a empresa até o ano que vem, antes das eleições municipais. Os prefeitos são vistos como fundamentais para que a venda seja aprovada pela Assembleia.