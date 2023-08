São Paulo

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) se reuniu nesta segunda-feira (7) com a bancada de vereadores petistas na Câmara Municipal de São Paulo para discutir os primeiros passos da sua campanha à prefeitura da capital em 2024. Foi o primeiro encontro após Boulos ter recebido o apoio do PT, no sábado (5).

A bancada tem oito integrantes, entre eles, Alessandro Guedes (PT), que marcou presença na reunião com Boulos. Na sexta (4), em um evento em São Mateus, na zona leste, o petista elogiou o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

"Parabéns pela sua gestão, com sinceridade e carinho", disse Guedes a Nunes, que estava no palco. "Eu não sei que problemas terei depois de uma fala desse tipo, mas tenho consciência e tenho condições de defender o que eu estou falando. Porque os problemas que eu levo têm sido atendidos", prosseguiu o petista.

No dia seguinte, o PT endossou o apoio a Boulos. As declarações de Guedes, porém, evidenciaram que a sigla não embarcou de forma unânime na candidatura do psolista. Será a primeira vez na história em que o PT não disputará o comando da capital paulista.