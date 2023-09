O ex-presidente Michel Temer (MDB) será um dos participantes do 8º Congresso Nacional do MBL (Movimento Brasil Livre), que acontecerá no dia 4 de novembro, em São Paulo.

No cartaz de divulgação, o emedebista é anunciado como "Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Secretário de Segurança Pública de São Paulo e poeta". Em 2013, o então vice-presidente estreou na poesia com o livro "Anônima Intimidade".

A programação do evento conta com palestras como "A imprensa na mira: o jornalismo na nova era do PT", "Ceticismo e visão trágica de mundo" e "O que pensa a direita brasileira?", além de um campeonato de debates com a participação dos deputados estadual Guto Zacarias (União Brasil-SP) e federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP).

Os ingressos disponibilizados até o momento custam R$ 250 (padrão) e R$ 800 (área vip e open bar).