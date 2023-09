O PSDB nacional defende de maneira explícita bandeiras tradicionais do partido, nas inserções de TV que começam a ir ao ar nesta terça-feira (26).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também presidente nacional do PSDB - Mauricio Tonetto/Governo RS

Presidente da legenda, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, menciona nos vídeos ações e políticas implementadas por administrações do partido, como o Plano Real, o Enem, a vacinação de idosos contra a gripe e a privatização do sistema de telefonia.

"O PSDB faz parte da vida dos brasileiros, e vai fazer parte do futuro também", diz Leite, que apresenta o slogan "Um Só Brasil". A propaganda também reabilita o tucano, mascote da legenda, que vinha sendo deixado em segundo plano.

Em outro vídeo, o partido busca se apresentar como uma alternativa aos dois polos políticos, representados por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

"Ninguém pode ser definido como Lula ou Bolsonaro. Enquanto uns querem um país para esses ou aqueles, para a esquerda ou a direita, nós, do PSDB, queremos um só Brasil, para todos os brasileiros", diz Leite.

Também há nas inserções referências a mulheres do partido, como a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro.

A nova fase da comunicação tucana busca reposicionar o partido como uma alternativa de centro, após as derrotas eleitorais sofridas no ano passado.