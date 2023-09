São Paulo

O Solidariedade fechou acordo com Ricardo Nunes (MDB) e vai apoiar a reeleição do atual prefeito em 2024. Com isso, o grupo do emedebista já projeta os apoios de 10 partidos: União Brasil, PL, Republicanos, PSD, PSDB, Cidadania, Podemos, PP, além de MDB e Solidariedade. O anúncio deve ser feito nas próximas semanas.

A liderança mais conhecida do Solidariedade é Paulinho da Força, que atualmente é vice-presidente da sigla. O presidente é Eurípedes Gomes Júnior, que assumiu o posto no começo do ano após a fusão de Pros e Solidariedade.

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, durante jantar da advogada Anne Willians - Ronny Santos-20.set.2023/Folhapress

"A cidade de São Paulo e o Brasil precisam vencer o extremismo", diz Pedro Nepomuceno Filho, presidente do Solidariedade na capital. Os extremos, segundo ele, seriam um eventual candidato ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), à direita, e Guilherme Boulos (PSOL), à esquerda.

Entre aliados de Nunes, a adesão do Solidariedade tem sido especialmente comemorada. Isso porque o partido surgiu da Força Sindical, à qual ainda está vinculado, o que ajudaria na construção da imagem de que o emedebista representa uma frente ampla, composta por partidos de perfis variados.