Brasília

Suplente do agora ministro Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) na Câmara Federal, o ex-deputado Ossesio Silva declarou em uma rede social voto no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2022.

Em rede social, Ossesio Silva declara voto em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022 - Reprodução

Em postagem feita em 28 de outubro em uma rede social, o suplente de Silvinho postou: "Sou Ossesio Silva e voto Bolsonaro 22 no 2º turno".

O Republicanos foi base do ex-presidente Jair Bolsonaro e é o partido do governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas. O convite para Silvio Costa Filho integrar a Esplanada tem como objetivo ampliar a base do governo Lula no Congresso. O Republicanos já sinalizou que, mesmo com a entrada de Silvinho na gestão petista, se manterá independente.

Ossesio, nascido no Rio de Janeiro, é bispo da Universal e não conseguiu se eleger deputado federal na atual legislatura, terminando como suplente de Silvinho. Ele também foi deputado estadual em Pernambuco de 2011 a 2018.