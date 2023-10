O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu filho Eduardo receberão o título de cidadãos de São Bernardo do Campo (SP), berço político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em solenidade na Câmara Municipal do município da Grande São Paulo em 30 de novembro. Eles pretendem comparecer pessoalmente.

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai receber título de cidadão de São Bernardo do Campo (SP), berço político de Lula - Ueslei Marcelino/Reuters

A iniciativa foi do vereador Paulo Chuchu (PRTB), ex-assessor do filho "zero três" do ex-presidente. "

"Foi uma negociação muito longa, em que pessoas não queriam votar por ideologia. A gente sabe que Bolsonaro não agrada a todo mundo", declarou ele.