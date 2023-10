Brasília

Ex-ministro da Cidadania de Jair Bolsonaro, João Roma elogia o secretário de Segurança da Bahia, Marcelo Werner, em meio a uma escalada da violência no estado que deixou mais de 50 mortos em setembro e se tornou vidraça para o PT e o governo Lula.

João Roma, presidente do PL da Bahia, ficou na terceira colocação na disputa pelo governo da Bahia nas eleições de 2022, com 9,08% dos votos válidos. O vencedor foi o petista Jerônimo Rodrigues.

Polícia militar resgata mulher e quatro filhos mantidos reféns por sete homens armados em Salvador (BA) - Reproduçao TV Bahia/Globo

"Sabemos que o avanço do crime organizado na Bahia é fruto da leniência de 20 anos do PT na Bahia", afirmou. "Mas é necessário reconhecer que hoje há um secretário de Segurança credenciado, que tem buscado fazer esse enfrentamento de forma sistemática."

O PT governa a Bahia desde 2007, quando tomou posse o hoje senador Jaques Wagner.

Na segunda-feira (2), o ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) assinou portaria para liberar R$ 20 milhões para a Bahia. Nos bastidores, integrantes do governo associaram a crise no estado ao avanço das facções criminosas.

Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Bahia é o estado com maior número absoluto de mortes violentas do Brasil desde 2019 —no ano passado, o estado conseguiu reduzir em 5,9% o número de ocorrências, fechando o ano com 6.659 assassinatos.