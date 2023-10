Interlocutores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no meio jurídico avaliam que cresce a chance de ele manter por tempo indeterminado a procuradora Elizeta Ramos na chefia interina da Procuradoria-Geral da República. Ela ocupa o cargo desde o fim do mandato de Augusto Aras, no mês passado.

Procuradora-geral interina, Elizeta Ramos, participa da posse de Luís Roberto Barroso na Presidência do STF - STF

Lula demonstrou a aliados que não ficou satisfeito com as duas opções mais citadas para a PGR, Paulo Gonet e Antônio Carlos Bigonha, após recebê-los para conversas individuais.

Ramos, por outro lado, vem fazendo gestos à esquerda. Um exemplo é sua manifestação em ação contra homenagem ao coronel Erasmo Dias, expoente da ditadura militar, que batiza um trevo rodoviário na cidade de Paraguaçu Paulista (SP). Ela disse que a atitude "enaltece o autoritarismo".

Um advogado próximo de Lula lembra que ainda que há um precedente internacional. Na Argentina, o procurador Eduardo Casal ocupa interinamente desde 2017 o cargo equivalente ao PGR brasileiro.