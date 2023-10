Brasília

O presidente Lula (PT) deve fazer uma saudação em vídeo nesta quinta-feira (19) na abertura do 14º Congresso Nacional da CUT (Central Única dos Trabalhadores), em São Paulo, na primeira aparição do tipo após a cirurgia no quadril realizada no final de setembro.

Presidente Lula (PT) na primeira foto tirada após a cirurgia no quadril realizada no final de setembro - Ricardo Stuckert/PR

O presidente ainda não decidiu se a participação será gravada ou se será feito um link direto do Palácio da Alvorada, onde ele se recupera do procedimento cirúrgico. A expectativa é que Lula apareça no telão por volta de 19h30 —o evento está programado para começar 18h.

O ministro Luiz Marinho (Trabalho) também deve comparecer presencialmente ao congresso, que tem como tema "Luta, Direito e Democracia que transformam vidas" e termina no próximo domingo (22).

Até agora, a única imagem do presidente após a operação foi uma foto em que conversava com o líder palestino Mahmoud Abbas após o início da guerra entre Israel e Hamas.

Na segunda-feira (16), havia a expectativa de que Lula participasse de vídeo no evento de 20 anos do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), mas isso não ocorreu.