São Paulo

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) realiza protestos nesta segunda-feira (16) em que acusa o governo Lula (PT) de não dedicar atenção às necessidades e prioridades da população sem-terra.

Em nota, o grupo aponta "lentidão, falta de orçamento e incapacidade do governo Lula em articular um plano que seja coerente com a necessidade real da população sem terra, o qual reflita diretamente tanto no aspecto econômico como no aspecto social em acampamentos e assentamentos."

As manifestações acontecem nesta segunda-feira por ocasião do Dia Mundial da Alimentação.

Manifestação do MST na superintendência do Incra em SP - Divulgação/MST

Em São Paulo, os atos ocorrem em frente à superintendência do Incra (Instituto Nacional da Reforma Agrária) e à sede do Itesp, fundação vinculada à secretaria paulista de Agricultura. Em Porto Alegre (RS), o MST realiza ação nas sedes do Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) e do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Em Curitiba (PR), o protesto se dará também na sede da Conab.

Também acontecem protestos em Paraíba, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Alagoas e Distrito Federal.

"O MST exige que o governo Lula e o Congresso Nacional implementem uma política de reforma agrária que leve em consideração a produção de alimentos saudáveis para toda a população, assim como condições dignas de trabalho no campo, e que o governo Tarcísio [de Freitas, Republicanos-SP] realize a reforma agrária nas terras devolutas no estado de São Paulo", diz também a nota do movimento.

João Paulo Rodrigues, membro da coordenação nacional do movimento, disse ao Painel em setembro que a insatisfação com o governo Lula é grande, que a administração federal não tem comprado produtos da agricultura familiar e que teme que os protestos ganhem força.