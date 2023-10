Brasília

O PL filiou, desde o início do ano, 43 mil pessoas. Um terço dessa fatia, 14 mil, é de mulheres.

O número surpreendeu integrantes da legenda, que creditam o aumento de novos correligionários ao bolsonarismo e, sobretudo, à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Michelle Bolsonaro discursa no Encontro Distrital do PL Mulher, no Distrito Federal - Reprodução

À frente do PL Mulher, com salário de mais de R$ 30 mil, ela tem feito eventos pelo país com campanha de trazer novas filiadas e, principalmente, interessadas em se candidatar nas eleições do ano que vem.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu ex-vice Braga Netto também têm feito viagens com esse intuito.

O PL tem mais de 800 mil filiados, mas somente neste ano começou a trabalhar melhor o contato com a base de apoiadores.

O partido implementou, desde o início do ano, ferramenta com os contatos dos filiados e informações de perfil.