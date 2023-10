São Paulo

A um ano das das eleições de 2024, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lançou edital no valor de R$ 31,7 milhões para a contratação de uma empresa para prestar serviços de comunicação à sua gestão.

A entrega dos envelopes com as propostas está marcada para 21 de novembro e a duração do contrato é de 12 meses a partir da assinatura. O serviço, portanto, será realizado quase que inteiramente no ano que vem, quando Nunes estará em sua campanha para reeleição.

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, durante entrevista à Folha - Karime Xavier-14.jun.2021/Folhapress

O edital, publicado na última quinta-feira (5), diz que a empresa deverá planejar, implementar e monitorar soluções de comunicação da prefeitura em seu relacionamento com a imprensa e na atuação em relações públicas, em território nacional ou internacional.

Além disso, também deverá garantir divulgação das ações e políticas para consolidar a imagem da prefeitura como protagonista do desenvolvimento e, "em articulação com os serviços de publicidade já existentes", promover os temas de interesse da Prefeitura de São Paulo para os mais diversos públicos-alvo.

A gestão Nunes publicou edital similar em janeiro, no valor de R$ 20 milhões, do qual desistiu após decisão desfavorável da Justiça a partir de ação da deputada Tabata Amaral (PSB-SP), provável concorrente de Nunes em 2024.

Em junho, Nunes assinou termos de aditamento de R$ 40 milhões em contrato de publicidade para projetos e campanhas da gestão municipal.

Reportagem da Folha mostrou que a gestão do emedebista atingiu o maior gasto com publicidade em 12 anos —R$ 385,2 milhões em propaganda nos dois primeiros anos de mandato— e é a segunda administração que mais despendeu verbas públicas para essa finalidade em duas décadas.

Outro lado

Em nota, a prefeitura afirma que realiza periodicamente licitação para seleção e contratação de agências de comunicação.

"A Prefeitura da cidade de SP tem o desafio de comunicar para mais de 12 milhões de habitantes os serviços à disposição do cidadão, além de prestar contas dos programas que tem desenvolvido com transparência", diz.

A gestão municipal diz ainda que os investimentos em comunicação são "compatíveis e proporcionais com a evolução de seu orçamento total e inferiores ao de outras cidades e regiões se comparados com o tamanho da população".

A gestão Nunes acrescenta que não há relação com o calendário eleitoral. "Mesmo em ano eleitoral os serviços não são suspensos e o cidadão precisa e merece receber essas informações", declarou.