O início da trajetória de queda dos juros e o encontro do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 27 de setembro, estancaram a contundência do PT contra o chefe da autoridade monetária.

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto chega ao Palácio do Planalto para reunião com presidente Lula - Gabriela Biló/Folhapress

Desde a reunião, o partido não publicou em seu site mais nenhuma nota ou editorial crítico a Campos Neto. Durante todo o mês de setembro, foram apenas três referências contra o presidente do BC.

No auge da artilharia, em maio, foram 20 textos atacando Campos Neto, mesmo patamar de março. Desde então, houve uma redução gradual na agressividade, com 19 em junho, 10 em julho e 6 em agosto.

Como mostrou o Painel, o PT chegou a chamar Campos Neto de "lacaio" e "capacho" do sistema financeiro, além de compará-lo aos golpistas de 8 de janeiro.