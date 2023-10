Novo presidente do Cidadania, o ex-deputado Comte Bittencourt (RJ) procurou há cerca de 15 dias o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o secretário de Assuntos Federativos, André Ceciliano, para retomar um canal com o governo federal.

O novo presidente do Cidadania, Comte Bittencourt - Instagram

Bittencourt assumiu o comando do partido no mês passado, após uma disputa interna que levou à saída de Roberto Freire da presidência após três décadas.

"Temos um conjunto importante de prefeitos e parlamentares que querem e precisam ter uma relação institucional com o governo federal", diz Bittencourt.

No final do ano passado, o diretório nacional do Cidadania aprovou apoio ao governo Lula, embora o partido esteja federado com o PSDB, que é de oposição. Na época, a bancada na Câmara dos Deputados, que tem quatro parlamentares, não concordou com a decisão.

No próximo dia 21 de outubro, o tema deverá novamente ser abordado em nova reunião do comando da legenda. "Este é um ponto sempre em debate", declarou.

Apesar de manter o canal com o governo federal, o Cidadania não pleiteia cargos, segundo seu presidente.