A PUC de São Paulo promoverá um seminário internacional em comemoração aos 50 anos do seu programa de pós-graduação de ciências sociais, entre 16 e 18 de outubro.

Prédio da PUC-SP, no bairro de Perdizes, na capital paulista - Gabo Morales/Folhapress

Na abertura do evento, o presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Márcio Pochmann, discutirá políticas públicas com base no novo Censo demográfico.

Haverá ainda a presença de cientistas políticos de Portugal, Espanha, Argentina e Brasil, que terão como tema principal de debate a ascensão da extrema-direita no mundo.

Participarão os pesquisadores Eva Campos, da Universidade de Valladolid (Espanha), Guilherme Casarões, da Fundação Getúlio Vargas, Hélder Prior, da Universidade Autônoma de Lisboa, e Melina Vázquez, da Universidade de Buenos Aires. A mediação será da cientista política Rosemary Segurado, da PUC-SP.