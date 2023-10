Brasília

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPI do 8 de Janeiro, deve se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta terça-feira (24) para tentar acelerar a votação do projeto que institui o Dia Nacional de Defesa da Democracia, em 25 de outubro.

Imagem do jornalista Vladimir Herzog com sua máquina de escrever - Acervo Instituto Vladimir Herzog/Divulgação

A data foi pensada para lembrar o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, depois de ser torturado em um quartel do Exército durante a ditadura militar.

No relatório, Eliziane já defendeu a oficialização do Dia Nacional de Defesa da Democracia, "que já vem sendo informalmente comemorado no dia 25 de outubro, data do brutal assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, evento inaugural do ocaso da ditadura que recaía sobre o país desde 1964."

A senadora também deve abordar com o presidente do Senado a criação de um memorial para lembrar as invasões golpistas de 8 de janeiro.