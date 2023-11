A Conib (Confederação Israelita do Brasil) notificou a Meta, proprietária do Instagram, por um post da atriz Letícia Sabatella em que ela reproduz informação falsa sobre o ataque terrorista do Hamas contra Israel.

A atriz Leticia Sabatella em cena da novela Nos Tempos do Imperador, da Rede Globo - Globo

Sabatella publicou no domingo (5) um texto citando o site pró-Palestina Electronicintifada.net como fonte.

Post da atriz Leticia Sabatella com fake news sobre morte de israelenses - Reprodução

"A maior parte dos civis israelenses mortos no ataque terrorista do Hamas em 7/10/23, foi abatida por soldados israelenses", diz a mensagem, que menciona em seguida o link do site.

"A Conib (Confederação Israelita do Brasil) notificou a Meta por post da atriz Letícia Sabatella promovendo fake news. A atriz postou mensagem questionando que o Hamas tenha sido autor das atrocidades cometidas pelo grupo terrorista no sul de Israel", diz a entidade, principal representante da comunidade judaica no Brasil.

Em seu perfil na rede social, a atriz tem defendido um cessar-fogo imediato nas ações de Israel contra alvos em Gaza.