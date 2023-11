Candidatos a prefeito do Novo na eleição do ano que vem e dirigentes do partido têm feito uma romaria a Joinville (SC), principal cidade administrada pela legenda.

Em 10 de novembro, mais de 80 lideranças farão um dia de imersão na gestão municipal, considerada um case de sucesso do partido.

Adriano Silva, prefeito de Joinville (SC) eleito pelo Novo - Adriano Silva no Facebook-19.nov.2020

Haverá conversas com o prefeito Adriano Silva e demais integrantes da administração municipal responsáveis por áreas como Saúde, Meio Ambiente, Habitação, Educação e relação com o Legislativo.

A pré-candidata a prefeita de São Paulo, Marina Helena, já esteve na cidade para conhecer a gestão local.

Reeleger Silva no ano que vem é uma das prioridades do Novo, que vê boas chances, dados os altos índices de aprovação do prefeito.