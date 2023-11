São Paulo

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) convidou oficialmente o PSDB para ser o principal parceiro de sua campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024.

Em reunião nesta quinta-feira (23) com Orlando Faria, presidente do diretório municipal tucano, ela elogiou a história da sigla no estado e na capital e disse que gostaria de contar com seu apoio na disputa do ano que vem.

O partido hoje avalia outras duas hipóteses: o presidente nacional, Eduardo Leite (RS), defende uma candidatura própria, e a bancada de vereadores quer apoiar a reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) durante entrevista à Folha - Marlene Bergamo-22.set.2023/Folhapress

No encontro, a parlamentar disse que tem se deparado com frequência com referências a gestores e especialistas tucanos em seus estudos, o que seria evidência da importância do PSDB na história de São Paulo. Na conversa, ela citou Geraldo Alckmin (atualmente no PSB), José Serra e Bruno Covas.

"Respondi a ela que é uma honra para o PSDB que uma deputada federal com o reconhecimento que ela tem, uma possível candidata a prefeita que já pontua bem nas pesquisas em São Paulo, perceba que o partido tem história, entregas para a sociedade paulistana", diz Faria ao Painel.

O dirigente afirma que levará o convite para discussão com os demais membros do diretório municipal, com a bancada de vereadores e com a cúpula nacional da sigla.

Como já mostrou a coluna, uma das possibilidades é de que o PSDB indique um nome para a vice de Tabata. O apresentador José Luiz Datena, que deve se filiar ao PSB, também é avaliado como possível ocupante da vaga.