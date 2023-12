O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, será o coordenador da campanha à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do mesmo partido.

A decisão de colocar o dirigente máximo da legenda na função mostra que os emedebistas estão tratando como prioridade absoluta a vitória na capital paulista no ano que vem.

O pleito na maior cidade do país colocará em rota de colisão o partido, que tem três ministérios no governo Lula, com o próprio presidente, que promete entrar de cabeça na campanha de Guilherme Boulos (PSOL).