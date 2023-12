São Paulo

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, apresentou uma solução de meio-termo para tentar superar mais um capítulo da guerra entre Arthur Lira (PP) e Renan Calheiros (MDB) em Alagoas.

O presidente da Câmara articulava pela distribuição dos recursos da concessão do saneamento básico para os municípios da região metropolitana de Maceió, enquanto o senador brigava para que ficassem com o governo estadual. O montante, R$ 1 bilhão, estava parado havia dois anos.

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), e o senador Renan Calheiros (MDB) - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados e Edilson Rodrigues/Senado

O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), é aliado de Renan, enquanto o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), é ligado a Lira.

Em atuação conjunta com o ministro Cristiano Zanin, relator do caso no STF, Barroso determinou, na quinta-feira (28), a divisão e o desbloqueio dos recursos: R$ 703 milhões para as cidades, R$ 301 milhões para o estado.

No caso dos municípios, Barroso decidiu que metade do valor deve ser dividida igualmente entre as cidades, e a outra metade deve ser rateada com base em critérios populacionais.

A briga entre Lira e Renan voltou a ganhar destaque com o novo episódio da crise da Braskem em Alagoas, o colapso da mina de número 18. Como mostrou o Painel, prefeitura e governo não se comunicaram e adotaram estratégias paralelas para abordar o problema, inclusive com gabinetes de crise separados.

Em outubro, o deputado participou de evento de lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Alagoas, mas o senador decidiu não comparecer. Seu filho, o ministro Renan Filho (Transportes), marcou presença.