São Paulo

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e Marta Suplicy decidiram que o primeiro ato público da pré-campanha para a Prefeitura de São Paulo que realizarão juntos será em Parelheiros, na zona sul da capital, região que é reduto eleitoral da ex-prefeita e que, por isso, já foi chamada de Martalândia.

Eles chegaram a essa definição durante um almoço no domingo (28), na casa do psolista, do qual também participaram Márcio Toledo, marido da ex-senadora, Natalia Szermeta, mulher de Boulos, e o coordenador da pré-campanha do PSOL, Josué Rocha.

Marta Suplicy e Guilherme Boulos durante encontro no apartamento da ex-senadora, em São Paulo - Divulgação-13.jan.2024

O próximo compromisso já marcado é a nova filiação da ex-prefeita ao PT, que vai ter a presença do ex-presidente Lula (PT) e do ministro da Fazenda e ex-prefeito, Fernando Haddad (PT).

Depois do Carnaval, Boulos e Marta devem se reunir com movimentos sociais em uma plenária, em evento que é entendido como mais específico e fechado. Em Parelheiros, a ideia é fazer um encontro mais amplo com a população.