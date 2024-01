Brasília

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), deverá se reunir com o presidente Lula (PT) na primeira quinzena do ano para detalhar o esboço do programa Voa Brasil. A expectativa é que a iniciativa possa ser lançada no próprio mês de janeiro.

O programa tem por objetivo oferecer passagens a R$ 200 a aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e deve incluir alunos do Prouni, programa do Ministério da Educação que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais, em cursos de graduação de instituições privadas.

Costa Filho tem afirmado a interlocutores que quer detalhar o programa ao presidente antes de divulgá-lo ao público em geral. No encontro, ele deverá tratar de temas como a quantidade de bilhetes que estarão disponíveis no Voa Brasil e o seu público-alvo.