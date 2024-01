Brasília

O deputado federal Zé Vitor (PL-MG) quer que o Ministério da Saúde esclareça informações sobre o plano de vacinação contra a dengue no Brasil neste ano.

Oito estados e o Distrito Federal iniciaram 2024 com expressivos aumentos nos casos de dengue, de 100% ou mais em comparação ao mesmo período do ano passado.

Zé Vitor, que preside a comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, irá protocolar um requerimento de informações na volta do recesso parlamentar.

O deputado federal Zé Vitor (PL-MG) - Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

No documento, o parlamentar questiona quais os critérios utilizados pelo Ministério da Saúde para a distribuição do imunizante e qual será o cronograma de aplicação da vacina.

Como a Folha mostrou, o imunizante será disponibilizado pelo ministério em 37 regiões de saúde, priorizando aquelas com alta transmissão da doença e incidência do sorotipo 2 do vírus. A iniciativa abrangerá mais de 500 municípios, e o público-alvo da campanha serão crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A previsão do governo é vacinar cerca de 3,2 milhões de pessoas em 2024.