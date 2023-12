São Paulo

Em jantar com vereadores de São Paulo na segunda-feira (4), o novo presidente do PSDB Marconi Perillo sugeriu realizar as convenções municipal e estadual de São Paulo em janeiro e fevereiro, respectivamente.

No entanto, os mandatos dos atuais presidentes Orlando Faria (municipal) e Paulo Serra (estadual) estão previstos para acabar em abril, segundo definiu o ex-presidente Eduardo Leite (RS), de quem são próximos.

Marconi Perillo, presidente do PSDB, durante Seminário Folha em Goiânia - Keiny Andrade-12.mar.2018/Folhapress

O gesto foi visto como avanço contra o grupo do governador do Rio Grande do Sul e abertura de espaço para a ascensão do grupo dos que eram próximos de João Doria, como Rodrigo Garcia e Marco Vinholi.

No encontro de segunda-feira, por exemplo, os vereadores ponderaram que a realização da convenção municipal em janeiro provavelmente levaria à vitória de Fernando Alfredo, aliado de Doria que foi afastado do comando da capital por Leite em outubro.

Perillo diz à coluna que trabalhará para unir o PSDB, que não tomará decisões sozinho e consultará a bancada, a Executiva da legenda e Leite.