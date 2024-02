Um dos mais antigos assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Waldir Ferraz, ficou irritado com a organização do ato na Paulista. Ele não conseguiu autorização para subir no caminhão de som principal.

O ex-presidente Jair Bolsonaro cercado de aliados em cima de caminhão de som na Paulista - Danilo Verpa/Folhapress

"Uns merdas que chegaram ontem estão lá em cima e eu tenho que ficar mendigando para subir. Deixaram o [Silas] Malafaia cuidar do ato, deu nisso", afirmou ele, que foi embora antes do início do evento.

Amigo de Bolsonaro há décadas, Ferraz veio do Rio especialmente para a manifestação, Ele foi assessor de gabinete do ex-presidente quando era deputado federal. Também foi um dos idealizadores das motociatas, que se popularizaram na gestão de Bolsonaro.