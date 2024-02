Brasília

O ministro Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) se reuniu na tarde desta terça-feira (6) com o novo secretário de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, para discutir as prioridades da gestão e a formação de sua equipe.

Cerimônia de posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski - Gabriela Biló /Folhapress

Sarrubbo participou do final de uma reunião que Lewandowski estava tendo com o ministro José Múcio (Defesa) e com a cúpula das Forças Armadas. Ele deve tomar posse no final do mês, depois de deixar o comando do Ministério Público de São Paulo.

Ainda nesta terça, o novo ministro fará uma visita institucional ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).