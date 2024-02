A Prefeitura de São Paulo firmou novo contrato no final do ano passado, sem licitação, com a empresa de um compadre do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Empresário Pedro José e prefeito Ricardo Nunes em postagem nas redes sociais - Divulgação

A DPT Engenharia e Arquitetura receberá R$ 4,4 milhões para realizar obras de contenção da margem de um córrego na região de Parelheiros, na zona sul da capital. O contrato foi assinado em 1º de dezembro de 2023.

Em outubro do ano passado, a Folha mostrou que os contratos do poder municipal com a empresa sem licitação já haviam somado R$ 43 milhões de 2021 até aquele momento,

O CEO da DPT é Pedro José da Silva, padrinho da filha do prefeito. Até 2020, ele também foi coordenador do gabinete de Nunes quando vereador.

Outro lado

Em nota, a prefeitura diz que as obras emergenciais contratadas são "exclusivamente para os casos de risco iminente para a vida dos munícipes ou para a estabilidade de estruturas, além de respeitarem o modelo de contratação, conforme prevê a legislação".

Segundo a administração municipal, o processo de contratação emergencial só é autorizado após recomendação expressa da área técnica da Defesa Civil e da área jurídica.

"Sobre o caso mostrado pela reportagem, a ordem de serviço foi emitida em agosto do ano passado. Somente após apresentação do projeto pela empresa chega-se ao valor e então se providencia a intervenção necessária".

A gestão Nunes acrescenta que a obra é acompanhada pelo Tribunal de Contas do Município, com atos publicados no Diário Oficial da Cidade.