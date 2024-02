O PT entrou com recurso administrativo junto ao Ministério das Comunicação após a pasta ter rejeitado o pleito para obter uma concessão de TV e rádio.

Conferência Eleitoral do PT realizada em Brasília em dezembro - @ptbrasil no Instagram

O recurso foi apresentado ao diretor do Departamento de Radiodifusão Privada da pasta, Antônio Malva Neto, que foi quem indeferiu o pedido.

A legenda argumenta em sua solicitação que ter um canal próprio seria importante para prestar contas à população e colaborar com a formação política da população.

"É justamente por primar pela pluralidade e pela educação política que o presente partido político vem ao Ministério das Comunicações com a pretensão de outorga de serviço de radiodifusão", diz o PT no recurso.

O partido rebate as justificativas apresentadas pelo ministério para negar o pedido. A legenda diz que tem legitimidade jurídica para ter um canal e rejeita a hipótese de que a concessão serviria apenas para projeção a dirigentes, entre os quais há diversos deputados federais.

Caso consiga um canal, o PT será o primeiro partido do Brasil a contar com esse instrumento. O partido vem investindo pesadamente em comunicação, com ampliação de sua presença online e uma grade de programação em áudio e vídeo. Também conta com um canal via satélite, modalidade para a qual não é necessária concessão.