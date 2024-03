O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) recebeu do chanceler de Israel, Israel Katz, uma carta que foi enviada para diversas comunidade judaicas do mundo denunciando o aumento do antissemitismo após os ataques Hamas de 7 de outubro do ano passado.

Delegações encontram chanceler de Israel, Israel Katz (no centro, de gravata vermelha), com o deputado Marco Feliciano à direita - Divulgação

O parlamentar se encontrou com Katz nesta quinta-feira (21) em Jerusalém, acompanhado de delegações de outros países.

Na carta, o chanceler diz que "a intimidação sofrida por muitos que estão agora temerosos de revelar sua identidade judaica é inaceitável".

"É uma lembrança clara de que nossos direitos de autodefesa e existência estão sendo desafiados", diz Katz, que foi o responsável por declarar o presidente Lula "persona no grata" no país após o brasileiro ter comparado os ataques israelenses à faixa de Gaza ao Holocausto.

Na reunião, o chanceler disse que um dos casos que mais o preocupavam no crescimento do antissemitismo é justamente o do Brasil, onde relatos de incidentes teriam aumentado quase 1.000%.

"O ministro disse que vários ministros de outras nações, em privado, dizem a ele: continuem defendendo sua nação. Mas em público, o discurso é um que prejudica Israel", diz Feliciano, um dos principais representantes da bancada evangélica no Congresso.