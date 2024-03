São Paulo

O diretório municipal do PSDB de São Paulo afirma que tucanos que fazem parte da Executiva na capital têm sido pressionados por membros da gestão Ricardo Nunes (MDB) após terem votado contra o apoio do partido à reeleição do emedebista na sexta-feira (22). Eles defendem uma candidatura própria do partido ou apoio a Tabata Amaral (PSB).

"O prefeito Ricardo Nunes está criminalizando a opinião", afirma José Aníbal, presidente do diretório municipal do PSDB. Um desses membros da Executiva chegou a ser informado de sua demissão da gestão municipal, mas posteriormente recebeu explicação de que havia se tratado de erro e que não deveria deixar a prefeitura.

O presidente do PSDB da cidade de São Paulo, José Aníbal - Greg Salibian-23.out.2022/Folhapress

A gestão Nunes afirma que não houve desligamentos na administração.

Na sexta, apenas 2 dos 15 integrantes da Executiva municipal do PSDB votaram a favor de que o partido se engaje na candidatura do emedebista. Outros 9 defenderam um nome tucano ou aliança com Tabata na disputa de outubro deste ano.

Três não participaram e um, José Aníbal, só votaria em caso de empate.

Ex-senador e ex-presidente nacional do PSDB, Aníbal tem feito críticas às tentativas de Nunes de conquistar o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Não vamos apoiar golpista. Desde o início de sua história o PSDB é um partido que defende a democracia", disse o dirigente tucano ao Painel.

Ala do PSDB próxima a Nunes tem se articulado para tentar fazer com que o partido componha a chapa do atual prefeito. Na terça-feira (19), eles lançaram um manifesto de apoio à reeleição do emedebista.