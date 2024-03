A segunda turma do MBA em Macroeconomia & Portfolio Management do ex-ministro da Economia Paulo Guedes terá aulas com ex-integrantes do governo de Jair Bolsonaro (PL), como o ex-ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida e o ex-presidente do BNDES Gustavo Montezano.

Ex-ministro da Economia Paulo Guedes dará aulas em MBA com ex-integrantes do governo Bolsonaro - Evaristo Sá/AFP

O MBA faz parte de uma parceria de Guedes com o influenciador financeiro Thiago Nigro, o Primo Rico. Além de Sachsida e Montezano, também haverá aulas com o ex-secretário do Tesouro Mansueto Almeida, com o ex-advogado-geral da União Bruno Bianco e com o ex-secretário Especial de Fazenda Waldery Rodrigues.

Guedes ministrará quatro aulas gratuitas. Ele falará sobre "o principal problema da economia brasileira", "o fim do casamento entre China e EUA", "como tomar boas decisões de investimentos analisando o cenário macro" e "como se tornar um especialista em macroeconomia e investimentos". As aulas ocorrerão de 8 a 15 de abril.