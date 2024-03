São Paulo

A deputada federal Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP) enviou petição ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira (25) em que pede a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter permanecido por dois dias na embaixada da Hungria em Brasília.

Na peça, a parlamentar aponta que Bolsonaro entregou em 8 de fevereiro seu passaporte para a Polícia Federal, em medida determinada pelo ministro Alexandre de Moraes para impedir que ele deixasse o país.

No entanto, ao dar entrada na embaixada quatro dias depois, segundo Cavalcante, ele estaria descumprindo o objetivo da medida e sinalizando uma tentativa de deixar o território nacional para não ser preso.

Jair Bolsonaro e Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, durante entrevista a jornalistas em Budapeste - Attila Kisbenedek-17.fev.2022/AFP

A notícia da passagem do ex-presidente pela embaixada foi revelada nesta segunda-feira (25) pelo New York Times. De acordo com o jornal, vídeos do sistema de segurança mostram Bolsonaro em frente à missão diplomática no dia 12 de fevereiro.

Quatro dias antes, a Polícia Federal havia apreendido o passaporte de Bolsonaro, no âmbito de uma investigação que apura uma trama golpista liderada pelo ex-presidente para mantê-lo no poder apesar da derrota eleitoral para Lula (PT).

A deputada enviou a petição no âmbito do próprio inquérito que resultou na apreensão do passaporte do ex-presidente.