O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai lançar nesta quinta-feira (28) o movimento São Paulo por Todas, com o objetivo de ampliar a visibilidade das políticas públicas estaduais voltadas para as mulheres.

A ação pretende dar destaque a programas lançados no ano passado, como o protocolo Não Se Cale, de combate à importunação sexual, e o Abrigo Amigo, para a proteção a mulheres em pontos de ônibus.

Também serão destacados outros apresentados recentemente, como o Aplicativo SP Mulher Segura (que inclui botão de socorro e monitoramento de agressores com tornozeleira eletrônica) e o auxílio aluguel de R$ 500 para mulheres vítimas de violência doméstica.

Trem envelopado com mensagem do movimento SP Por Todas - Divulgação

Nesta quinta, Tarcísio vai reunir secretárias, secretárias-executivas, funcionárias do governo e a primeira-dama, Cristiane, para hastear 18 bandeiras do movimento na frente do Palácio dos Bandeirantes.

Bandeira de movimento em defesa das mulheres lançado pelo governador Tarcísio de Freitas - Divulgação

Ao todo, 30 bandeiras ficarão hasteadas em diversos pontos da capital. O programa também será divulgado por meio de projeções em endereços tradicionais da cidade, como a sede da Secretaria da Justiça, o centro de operações do Metrô (na rua Vergueiro) e o edifício Anchieta, na região da avenida Paulista.

Além disso, trens das linhas 1-Azul, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô e 9-Esmeralda foram envelopados com o tema e as cores do movimento.