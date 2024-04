Brasília

Coordenadora do CGI (Comitê Gestor da Internet), a jornalista Renata Mielli vê nos recentes ataques de Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), uma tentativa de o empresário se posicionar politicamente, que terá como consequência "um ambiente de ampliação do tom da própria extrema direita" no Brasil.

O CGI é responsável por estabelecer diretrizes estratégicas sobre uso e desenvolvimento da internet no Brasil. O órgão é composto por integrantes indicados pelo governo e representantes do setor empresarial, do terceiro setor, da comunidade científica e tecnológica e com notório saber em assunto da internet.

Ataques de Elon Musk, dono do X, ao judiciário podem ampliar extrema direita no Brasil, avalia coordenadora do CGI - Sergei Gapon/AFP

Ao Painel, Mielli avalia que as declarações de Musk não podem ser encaradas como um ato isolado e que se inserem em um contexto em que a rede social apresenta resultados financeiros ruins e demite funcionários no mundo. No entanto, acredita haver também uma tentativa do empresário de usar o X como uma plataforma de se posicionar politicamente.

"Eu acho que o Elon Musk tem claramente um desejo de se posicionar como uma liderança política da extrema direita no mundo", diz. "E ele não esconde isso de alguma maneira, né? Porque ele atacou o Judiciário brasileiro dizendo que não vai cumprir as ordens judiciais do Brasil, mas manifestou no seu próprio X que vai cumprir com as regras e as leis que existem na Índia. São dois pesos e duas medidas."

Para a coordenadora do CGI, os ataques são calculados. "E se ele não cumprir as regras, alguma coisa vai ter que ser feita", diz.

"Eu acho que ele está esgarçando a corda para gerar uma decisão que leve à suspensão da atividade do X no Brasil. Isso pode gerar, como consequência, um ambiente de ampliação do tom da própria extrema direita aqui."

"Você não pode imaginar que um presidente de uma empresa internacional que opera no Brasil pode fazer impunemente isso que ele tá fazendo", complementa.

Mielli avalia ainda que, pela proximidade de Musk com o campo político que dá sustentação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ter alguma relação com a manifestação convocada por bolsonaristas para 21 de abril.

"E, de novo, o Elon Musk adota a mesma narrativa da extrema-direita, de falar da defesa da liberdade de expressão, que as autoridades no Brasil estão fazendo a censura, quando a gente sabe, na verdade, que a liberdade de expressão não é um direito que está acima de outros direitos, não é um direito absoluto."