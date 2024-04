O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) se reúne na próxima terça-feira (9), em São Paulo, com líderes do setor de supermercados que participam do Smart Market ABRAS 2024, organizado pela Associação Brasileira de Supermercados.

Ex-presidenciável Ciro Gomes vai participar de evento com líderes supermercadistas - Stephan Eilert/AFP

No evento, ele vai propor um debate sobre as razões para a baixa produtividade das empresas brasileiras, especialmente em comparação às americanas, asiáticas e europeias. A ideia é que também analise soluções estruturais que possam apontar para alguns caminhos para as empresas.

Atualmente, Ciro está sem cargo público. Recentemente, ele se envolveu em uma controvérsia ao postar um vídeo no qual afirma que os R$ 93 bilhões quitados pelo governo federal após autorização dada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em novembro foram parar nos cofres dos bancos.

Segundo dados do Banco Central, o total seria de R$ 3,18 bilhões (3,4% do total) pagos aos bancos detentores desses títulos judiciais.