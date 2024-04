Washington

O ex-procurador da Lava Jato e deputado federal cassado Deltan Dallagnol vai participar de uma conversa sobre desafios e perspectivas no combate à corrupção na Brazil Conference, evento organizado por estudantes brasileiros de Harvard e do MIT, que ocorre neste sábado (6) e domingo (7) em Cambridge (EUA).

Também estão na programação do evento o filósofo Michael Sandel e o cientista político Steven Levitsky, que conversa com o ministro do STF Luís Roberto Barroso sobre populismo, democracia e o papel das Supremas Cortes.

Deltan Dallagnol, deputado cassado e ex-procurador da Lava Jato - Gabriel Cabral/Folhapress

O ministro Luiz Fux, por sua vez, participa de uma mesa junto com o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o procurador-geral Paulo Gonet, entre outros nomes, sobre o uso de inteligência artificial pelo Judiciário.

A agenda inclui ainda a presença dos ex-BBBs Juliette Freire, Gil do Vigor e Jade Picon. Do campo do entretenimento, devem participar também Ivete Sangalo, Luciano Huck e Jorge Aragão.

A programação prevê ainda a ministra Sonia Guajajara (Povos Indígenas), os governadores Helder Barbalho (Pará) e Raquel Lyra (Pernambuco), o prefeito de Recife, João Campos, e a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral.

Do meio empresarial, o bilionário Jorge Paulo Lemann, cuja fundação é uma das principais patrocinadoras do encontro, é o principal nome. Outras grandes apoiadores do evento são o banco digital Nomad, o banco Master, o YouTube e o iFood.

Esta é a décima edição da Brazil Conference, evento anual sobre o país que costuma reunir acadêmicos, políticos e empresários nos campi das prestigiosas Harvard e MIT. Segundo a organização, são esperados 1.200 participantes neste ano –os ingressos estão esgotados. Há transmissão online.