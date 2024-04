Em reunião nesta segunda-feira (22), o iFood e o Ministério do Trabalho decidiram retomar o diálogo, que havia sido interrompido com o fim do grupo de trabalho criado para discutir a regulamentação dos trabalhadores de aplicativo, no ano passado.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho (ao centro), com representantes do iFood (à esq.) - Divulgação

A conversa ocorreu entre o ministro Luiz Marinho e dois representantes da empresa: o diretor de Políticas Públicas, João Sabino, e o advogado Marco Aurélio de Carvalho.

"Consideramos muito importante a retomada das negociações sobre a regulamentação dos entregadores. Estamos otimistas que será possível chegar a uma proposta justa para todos os envolvidos, com o entregador no centro das discussões", disse Sabino.

Para Carvalho, "o iFood se vê como parte da solução, e não do problema". "A empresa acredita no Brasil, continuará investindo no setor e quer retomar o diálogo e negociar", disse.

Marinho concordou, e afirmou que o caminho para um entendimento é o da conversa.

A relação entre o governo e as empresas do ramo ficou estremecida quando não houve acordo sobre a regulamentação do trabalho de entregadores. Outras empresas importantes da área, além do iFood, são Rappi e Loggi.

Por outro lado, houve entendimento com as empresas de motoristas, como Uber e 99, que resultaram num projeto de lei enviado no mês passado.

O tema, no entanto, tem enfrentado dificuldades no Congresso e resistências dos próprios motoristas. No caso dos entregadores, não há previsão ainda de serem incluídos no projeto.