São Paulo

A ativista da causa animal Luisa Mell tem conversado nos últimos meses com lideranças partidárias para discutir o início de uma carreira na política.

Ela tratou do tema com representantes do União Brasil e do PSB. Nas conversas, foi discutida uma possível candidatura a vereadora na capital paulista em 2024. No União, ela é vista como uma aposta forte para puxadora de votos da sigla em São Paulo.

Luisa afirmou ao Painel na quarta-feira (3) que ainda não havia tomado uma decisão a respeito da candidatura.

Em 2023, ela venceu a pesquisa "O Melhor da Internet" na categoria influenciadora pet, lembrada por 17% dos entrevistados pelo Datafolha.